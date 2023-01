Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Accenture: investissement stratégique dans Forma Vision information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 16:01

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir réalisé un investissement stratégique, par l'intermédiaire d'Accenture Ventures, dans Forma Vision, un fournisseur de technologie vidéo volumétrique en direct qui permet de diffuser des images holographiques 3D de personnes, d'objets et d'environnements dans le métaverse à partir de n'importe quel bureau, domicile ou autre lieu.



Grâce à cette technologie vidéo volumétrique, les entreprises de toutes tailles peuvent téléporter des personnes, des lieux et des objets dans leur expérience métaverse.



'Nous pensons que la technologie vidéo volumétrique de Forma Vision aidera à rapprocher davantage les mondes réel et virtuel en permettant aux personnes, aux lieux et aux choses d'être représentés de manière plus authentique dans le métaverse', a commenté David Treat, directeur général principal et responsable mondial de l'activité Metaverse Continuum d'Accenture.