Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: investissement stratégique dans Earli information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé lundi avoir réalisé un investissement stratégique au capital d'Earli Inc., une société biotechnologique américaine spécialisée dans la détection précoce du cancer.



Basée à Redwood City (Californie), Earli développe des éléments génétiques programmables permettant d'identifier la présence de cellules cancéreuses actives dès les premiers stades.



'La méthode de biopsie synthétique d'Earli constitue un changement radical dans les technologies de détection rapide du cancer et va apporter des avantages significatives aux sociétés biopharmaceutiques en améliorant la précision et l'efficacité des nouveaux traitements et outils diagnostics, et en permettant de mieux comprendre les mécanismes de progression du cancer', explique Petra Jantzer, la directrice de la branche Accenture Life Sciences.



Accenture précise que son investissement dans Earli s'inscrit dans le cadre du programme 'Project Spotlight' de sa filiale de capital-investissement Accenture Ventures visant à investir dans des entreprises proposant des technologies disruptives.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.





Valeurs associées ACCENTURE-A 329,82 USD NYSE +0,91%