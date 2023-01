Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: investissement stratégique dans Cosmo Tech information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 14:31









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé lundi avoir réalisé un investissement stratégique au sein de Cosmo Tech, une entreprise française spécialisée dans la technologie du jumeau numérique simulable.



L'investissement, signé par sa filiale de capital-investissement Accenture Ventures, s'inscrit dans le cadre de la première phase de la dernière levée de fonds de 'série C' menée par Cosmo Tech.



Créée en 2010, la société française avait levé 5,2 millions de dollars lors de sa première opération de financement de 'série A', en 2014, puis 21 millions de dollars à l'occasion d'un second tour de table de 'série B', conclu en 2018.



Les termes de la transaction n'ont pas été spécifiés.



Accenture précise que l'investissement dans Cosmo Tech s'inscrit dans le prolongement du projet Spotlight, un programme d'investissement qui cible les start-ups dans les logiciels et les technologies émergentes avec l'objectif d'aider les 2000 plus grandes sociétés du classement Forbes Global 2000 à combler leurs lacunes stratégiques en matière d'innovation.





