Accenture : investissement dans une start-up irlandaise

(CercleFinance.com) - Accenture annonce ce jour un investissement stratégique dans TradeIX, une start-up basée à Dublin dont la technologie a pour objectif de faciliter les flux de transactions. Dans le cadre de l'accord, Accenture prévoit de travailler avec TradeIX pour mettre sur le marché de nouveaux cas d'utilisation, au-delà des services bancaires traditionnels, pour répondre aux besoins des acheteurs et des vendeurs. Accenture n'a pas divulgué les conditions financières de cet investissement.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.30% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -0.82%