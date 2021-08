Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : investissement dans une start-up californienne information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 14:27









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mardi avoir réalisé un investissement stratégique au sein d'ixlayer, une start-up basée à San Francisco, en vue d'accélérer son développement dans les plateformes de télémédecine. Dans un communiqué, le géant du conseil explique que la technologie développée par ixlayer permet de simplifier les composants techniques et l'expérience utilisateur en vue de la réalisation de diagnostics virtuels. Son écosystème - qui rend les tests de laboratoire accessibles depuis le domicile des patients - peut être déployé en quelques semaines, contre plusieurs mois pour les systèmes actuellement existants. Accenture explique vouloir capitaliser sur le développement de la télésanté né de l'épidémie de Covid-19. D'après ses études, environ 60% des patients manifestent l'intention d'avoir un recours croissant aux communications à distance avec leurs médecins. Le montant de l'investissement n'a pas été dévoilé.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.70% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -0.21%