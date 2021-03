Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : investissement dans un spécialiste de l'ESG Cercle Finance • 17/03/2021 à 14:30









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mercredi avoir pris une participation 'stratégique' au sein d'Arabesque S-Ray, un spécialiste de l'évaluation des performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des entreprises. Aux termes de l'accord, le groupe de conseil bénéficiera d'un plein accès aux outils d'Arabesque, qui mesurent les performances en matière de développement durable à partir de modèles quantitatifs ('big data') et de dispositifs d'auto-apprentissage compilant plus de 30.000 sources. Accenture explique que cet éclairage sera utile afin d'accompagner ses clients cherchant à accentuer leurs efforts en matière de développement durable.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.38% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.54%