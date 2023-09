Accenture: investissement dans Open Cosmos information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 11:20

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé un investissement et une collaboration avec Open Cosmos, une société de technologie spatiale qui se concentre sur la conception, la fabrication et l'intégration de satellites.



Open Cosmos construit et exploite des missions spatiales, donnant accès à des données satellitaires et à des informations de haute qualité à l'échelle mondiale via une plateforme de services de données.



Les deux sociétés aideront leurs clients à suivre et à analyser les données trouvées dans l'espace afin de contribuer à résoudre les défis commerciaux rencontrés sur Terre, notamment liés à la durabilité.



Accenture Ventures a dirigé l'investissement dans le cadre de son initiative plus large Project Spotlight.



Les conditions de l'investissement n'ont pas été divulguées.