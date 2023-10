Accenture: investissement dans Aliro Quantum information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 15:29

(CercleFinance.com) - Accenture a réalisé investissement stratégique par l'intermédiaire d'Accenture Ventures dans Aliro Quantum, un fournisseur de réseaux quantiques sécurisés.



Cet investissement aidera Accenture et Aliro à équiper leurs clients de réseaux quantiques sécurisés qui établissent des données et des communications sécurisées.



L'informatique quantique pourrait aider les entreprises de nombreux secteurs à résoudre des problèmes commerciaux complexes et à mobiliser des capacités de transformation, telles que la découverte de nouveaux traitements dans les sciences de la vie, l'amélioration des scénarios de gestion de patrimoine dans les services financiers et le réacheminement des chaînes d'approvisionnement en temps réel.



' La vitesse et la sécurité des réseaux quantiques signifient que leur impact sur tous les domaines, des télécommunications à la cybersécurité en passant par la recherche, sera plus transformateur et plus impactant que tout ce dont nous pouvons rêver aujourd'hui ', a déclaré Tom Lounibos, directeur général d'Accenture Ventures.