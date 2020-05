Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : Interactive distinguée par Advertising Age Cercle Finance • 25/05/2020 à 16:16









(CercleFinance.com) - Accenture Interactive annonce avoir été nommée plus grand réseau mondial d'agences digitales par Advertising Age, et ce pour la cinquième année consécutive. 'Accenture Interactive occupe les premières places dans le classement mondial dans les catégories suivantes : numéro 1 des 15 plus grands réseaux d'agences digitales au monde, numéro 1 des 25 plus grands réseaux consolidés d'agences au monde, numéro 4 des 25 plus grandes agences au monde (en hausse, à la 6ème place en 2018)', détaille le groupe. Accenture Interactive a par ailleurs publié le chiffre d'affaire mondial le plus élevé parmi les réseaux d'agences digitales classées, avec 10 milliards de dollars pour l'exercice financier 2019 d'Accenture. Ce qui représente une croissance de +18% sur l'ensemble de l'année.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +3.27% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.10%