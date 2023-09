Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: hausse de dividende et rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Accenture fait part d'une augmentation de 15% de son dividende trimestriel, à 1,29 dollar par action, ainsi que de rachats d'actions supplémentaires autorisés pour quatre milliards de dollars.



Sur son quatrième trimestre 2022-23, le groupe de conseil a vu son BPA ajusté s'accroitre de 4% à 2,71 dollars, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 0,2 point à 14,9% pour des revenus en progression de 4% à 16 milliards.



Affichant un BPA ajusté de 11,67 dollars et une croissance des revenus de 8% en monnaies locales sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Accenture vise des fourchettes allant respectivement de 11,97 à 12,32 dollars et de 2 à 5% pour son année 2023-24.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -4.07% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%