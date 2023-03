Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: hausse de 6% du BPA ajusté au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 12:59









(CercleFinance.com) - Accenture publie un chiffre d'affaires de 15,8 milliards de dollars au titre du 2e trimestre de son exercice fiscal 2023, en hausse de 5% (en dollars) par rapport à l'exercice précédent.



L'activité progresse de 5% en Amérique du Nord, de 12% en Europe et de 14% sur les marchés en croissance.



Dans ce contexte, Accenture annonce une hausse de 6% de son BPA ajusté au 2e trimestre, celui-ci ressortant à 2,69$.



Par ailleurs, les nouvelles commandes atteignent un niveau record à 22,1 milliards de dollars, en hausse de 13% (en dollars).





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +2.34% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%