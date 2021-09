Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : hausse de 29% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 13:28









(CercleFinance.com) - Accenture dévoile au titre de son dernier trimestre 2020-21, un BPA en hausse de 29% à 2,20 dollars, et une marge opérationnelle en amélioration de 30 points de base à 14,6%, pour des revenus en hausse de 24% à 13,4 milliards (+21% en monnaies locales). Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice, le groupe a réalisé un BPA ajusté de 8,80 dollars et une croissance des revenus de 11% en monnaies locales, soit le haut de ses fourchettes-cibles d'il y a trois mois (8,71-8,80 dollars et 10-11% respectivement). Pour l'année comptable qui commence, le cabinet de conseil et de services d'externalisation déclare anticiper un BPA compris entre 9,90 et 10,18 dollars et une croissance de son chiffre d'affaires entre 12 et 15% en monnaies locales.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +1.96% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%