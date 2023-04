Accenture: forme un partenariat stratégique avec Conga information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 10:31

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir formé un partenariat stratégique avec Conga, spécialiste des solutions de gestion du cycle de vie des revenus, afin d'aider les clients à transformer leurs processus de gestion du cycle de vie des revenus, des devis et contrats aux services d'exécution et de renouvellement.



Les deux partenaires comptent aider les organisations du monde entier à rationaliser et à automatiser leurs processus de revenus pour accroître l'efficacité et soutenir la croissance de l'entreprise.



La collaboration réunit l'expérience d'Accenture en matière de livraison, de conseil et d'industrie et les solutions de gestion du cycle de vie des revenus de Conga pour aider les entreprises mondiales à générer des revenus plus prévisibles.