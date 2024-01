Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: finalise l'acquisition de Work & Co information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de Work & Co, une société mondiale de produits numériques qui allie conception, technologie et innovation pour aider les entreprises à créer des produits et des expériences révolutionnaires.



Selon Accenture, cette acquisition renforce la manière dont l'investissement continu d'Accenture Song crée de nouvelles façons pour ses clients de se développer tout en répondant à leurs besoins en constante évolution.



L'acquisition de Work & Co annoncée précédemment le 9 janvier 2024 ajoute près de 400 personnes à Accenture Song, ce qui renforcera la création d'expériences et de produits numériques phares, d'applications mobiles, plateformes de commerce etc.





