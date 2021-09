Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : finalise l'acquisition de Wabion information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - Accenture annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Wabion, une boutique de services Google Cloud qui dispose de sièges à Esslingen (Allemagne) et à Olten (Suisse), ainsi que de bureaux à Munich, Cologne et Lausanne. Wabion est reconnu pour son expertise approfondie des innovations et des développements technologiques de Google Cloud. Son équipe de 60 personnes rejoindra le groupe Google Cloud Business d'Accenture, qui fait partie d'Accenture Cloud First. Les termes de la transaction, annoncés par Accenture le 14 juillet, n'ont pas été divulgués.

