Accenture: finalise l'acquisition de Partners in Performance

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de Partners in Performance, un cabinet mondial de conseil en stratégie qui travaille sur l'amélioration des performances commerciales dans les secteurs à forte intensité d'actifs, en exploitant les données et les capacités d'IA.



L'acquisition de Partners in Performance renforcera l'offre d'Accenture aux clients des secteurs tels que les métaux et les mines, le pétrole et le gaz, les services publics et les produits chimiques.



L'acquisition de Partners in Performance, annoncée précédemment le 21 mai 2024, ajoute environ 400 professionnels, qui rejoindront Accenture Strategy.



Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.





