Accenture: finalise l'acquisition de Openstream Holdings

(CercleFinance.com) - Accenture a finalisé l'acquisition d'Openstream Holdings et de ses filiales, Open Stream et Neutral, pour aider ses clients à 'réinventer leurs activités avec des technologies numériques avancées et à devenir véritablement axées sur les données'.



Les conditions de l'acquisition n'ont pas été divulguées.



Annoncée en mai 2024, cette opération permettra d'ajouter quelque 1000 experts en cloud et autres experts numériques aux équipes d'ingénierie et de fabrication cloud et numérique d'Accenture.



Ils renforceront les capacités d'Accenture à accompagner les clients dans la modernisation des systèmes et des applications et les aideront à adopter les technologies cloud, de données, d'IA et d'IoT.







