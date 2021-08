Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : finalise l'acquisition de Novetta information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 16:55









(CercleFinance.com) - Accenture annonce que sa filiale Accenture Federal Services (AFS) a finalisé l'acquisition de la société Novetta (Virginie, Etats-Unis), une acquisition qui avait été annoncée en juin. Novetta utilise notamment des technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour transformer la façon dans les agences de défense et de renseignement peuvent exploiter l'information et utiliser les données pour remplir leurs missions et responsabiliser leurs effectifs. Avec cette acquisition, AFS ajoute une division 'Sécurité nationale' à son portefeuille d'activité. Celle-ci sera d'ailleurs dirigée par la présidente-directrice générale de Novetta, Tiffanny Gates, et fournira des solutions hautement spécialisées dans les domaines convergents de l'analyse, de l'expertise en renseignement, de l'ingénierie cloud et de la cybersécurité. Les conditions financières de l'acquisition n'ont pas été précisées.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.36% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.64%