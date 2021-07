Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : finalise l'acquisition de Nell'Armonia Cercle Finance • 08/07/2021 à 15:23









(CercleFinance.com) - Accenture a finalisé l'acquisition de Nell'Armonia, une société parisienne spécialisée dans les solutions de gestion de la performance d'entreprise (EPM). Avec ses 135 collaborateurs, Nell'Armonia propose à ses clients, en France et en Israël, des services qui couvrent l'ensemble du spectre EPM, du conseil à la mise en oeuvre. Accenture avait fait part de son intention d'acquérir Nell'Armonia le 1er juin 2021. Les termes financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -1.98% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -1.26%