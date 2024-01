Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: finalise l'acquisition de Navisite information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 15:21









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de Navisite, un fournisseur de transformation numérique et de services gérés qui dispose d'une équipe de plus de 400 ingénieurs cloud, détenant plus de 2000 certifications.



Selon Accenture, cette opération lui permettra de renforcer et de faire évoluer ses capacités de services gérés d'applications et d'infrastructure et ainsi à aider ses clients à se préparer à l'ère de l'IA.



L'acquisition de Navisite, précédemment annoncée le 10 janvier 2024, ajoute environ 1500 personnes au département d'ingénierie d'infrastructure d'Accenture, dédié à aider les clients à accélérer leurs transformations cloud et à construire un noyau numérique solide.







Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.03% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.09%