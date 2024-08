Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: finalise l'acquisition de Logic aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - Accenture a finalisé l'acquisition de Logic, une entreprise spécialisée dans les services technologiques pour le commerce de détail, renforçant ainsi sa capacité à transformer technologiquement ses clients dans ce secteur.



Fondée en 1997 et basée à Minneapolis, Logic apporte à Accenture environ 800 professionnels dotés de compétences spécialisées dans les stratégies techniques axées sur le retail, avec des bureaux dans 11 pays et plus de 150 clients dans le monde.



Cette acquisition renforce la position d'Accenture en tant que leader mondial dans les transformations technologiques pour le secteur du retail, en intégrant l'expertise et les talents de Logic à son offre de services.





Valeurs associées ACCENTURE-A 319,36 USD NYSE +1,68%