Accenture: finalise l'acquisition de l'italien Fibermind

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de Fibermind, une entreprise de services de réseau basée en Italie, spécialisée dans le déploiement des réseaux fibre et mobiles 5G.



Avec cette acquisition, Accenture renforce ses capacités en services d'ingénierie de réseaux de télécommunications, tout en offrant à ses clients une connaissance approfondie de l'industrie et des actifs technologiques alimentés par l'automatisation, la robotique, les données et l'IA.



Fibermind, avec plus de 20 ans d'expérience au service des clients du secteur public et privé, apporte plus de 400 professionnels hautement qualifiés à Accenture Operations.



Cette acquisition étend davantage l'échelle et les capacités d'ingénierie des infrastructures d'Accenture pour la 5G et la fibre en Europe.



Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.





Valeurs associées ACCENTURE-A 331,00 USD NYSE +0,56%