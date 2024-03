Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: finalise l'acquisition de Jixie information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 12:25









(CercleFinance.com) - Accenture a finalisé l'acquisition des activités de la société de technologie des médias et du marketing Jixie.



La plateforme et l'équipe de marketing numérique intelligent de Jixie seront intégrées à Accenture pour renforcer ses capacités et ses ressources de transformation marketing par l'intermédiaire d'Accenture Song - le groupe créatif technologique de l'entreprise.



Les termes de la transaction annoncés précédemment le 21 décembre 2023 n'ont pas été divulgués.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.49% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -1.06%