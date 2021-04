Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : finalise l'acquisition de Cygni Cercle Finance • 22/04/2021 à 12:42









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de Cygni, une société qui aide les entreprises à transformer leur activité grâce à des développements de logiciels techniques. Avec un siège à Stockholm, des bureaux en Suède et un bureau à Amsterdam, aux Pays-Bas, Cygni aide certaines des marques les plus reconnues de Suède à se transformer numériquement. Avec cette acquisition, 'une équipe d'ingénierie hautement qualifiée' de 190 développeurs de logiciels rejoignent Accenture Cloud First. Les termes de la transaction, annoncée par Accenture le 29 mars, n'ont pas été divulgués.

