Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: finalise l'acquisition de Arηs information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition du groupe Arηs, un fournisseur de services technologiques axé sur le soutien à la transformation des secteurs public et privé à travers l'Europe.



L'acquisition, précédemment annoncée le 18 mars 2024, ajoute plus de 2330 personnes à Accenture spécialisées dans le développement de logiciels, la business intelligence, la science des données et l'IA, la gestion de la sécurité, le cloud et le développement mobile.





Basé au Luxembourg et société privée, Arηs Group a été fondé en 2003 et est devenu l'un des plus grands prestataires de services indépendants d'Europe.



Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.





Valeurs associées ACCENTURE-A 299,12 USD NYSE -2,17%