Accenture: finalise l'acquisition de Ammagamma

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de Ammagamma, une société basée en Italie qui aide les entreprises à faire progresser leurs utilisations de l'IA et des technologies d'IA générative.



Cette opération ajoutera plus de 90 professionnels de l'IA à l'effectif d'Accenture, parmi lesquels des ingénieurs, des mathématiciens, des économistes, des historiens, des philosophes et des designers.



La transaction s'inscrit dans le cadre de l'investissement de 3 milliards de dollars d'Accenture visant à développer l'application à grande échelle de l'IA chez ses clients.



Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.03% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.08%