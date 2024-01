Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: finalise l'acquisition de 6point6 information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 12:42









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de 6point6, un cabinet de conseil technologique britannique spécialisé dans le cloud, les données et la cybersécurité.



L'acquisition renforce les capacités stratégiques et architecturales d'Accenture, avec un accent particulier sur le gouvernement central, la défense et la sécurité, ainsi que les services financiers.



L'acquisition avait été annoncée précédemment le 31 octobre 2023 et permettrait d'ajouter environ 400 technologues pour répondre aux besoins des clients d'Accenture à travers le Royaume-Uni.



Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.







