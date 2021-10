Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : finalise l'acquisition d'umlaut en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 14:44









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition d'umlaut, une société de conseil et de services en ingénierie basée à Aix-la-Chapelle (Allemagne). Selon Accenture, cette opération va lui permettre d'élargir considérablement ses capacités d'ingénierie approfondie et d'aider les entreprises à utiliser des technologies cloud, IA et 5G pour transformer la façon dont elles conçoivent et fabriquent leurs produits. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.50% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +1.14%