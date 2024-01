Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: finalise l'acquisition d'OnProcess Technology information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé avoir finalisé l'acquisition d'OnProcess Technology, un fournisseur de services gérés de chaîne d'approvisionnement.



Avec cette acquisition, précédemment annoncée le 31 octobre 2023, Accenture améliore ses capacités de livraison de chaîne d'approvisionnement avec des opérations après-vente intégrées.



Les plus de 1500 salariés d'OnProcess Technology rejoignent Accenture Operations, apportant une vaste expertise dans des domaines tels que les communications, les médias et la technologie, les dispositifs médicaux, la logistique et la fabrication.





