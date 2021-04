Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : finalise l'achat du brésilien Pollux Cercle Finance • 09/04/2021 à 11:04









(CercleFinance.com) - Accenture annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Pollux, un fournisseur de solutions de robotique industrielle et d'automatisation, dont le siège se situe à Joinville, au Brésil. Il s'agit de la première acquisition par Accenture d'un fournisseur de solutions de robotique industrielle. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.96% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +1.11%