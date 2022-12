Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: finalise l'achat des actifs commerciaux de ARZ information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 15:41









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition des actifs commerciaux d'Allgemeines Rechenzentrum GmbH (ARZ), un fournisseur de services technologiques axé sur le secteur bancaire en Autriche.



Accenture a également signé une série d'accords pour fournir des services technologiques aux clients existants d'ARZ.



' L'ajout d'ARZ soutient la vision d'Accenture de développer une plate-forme bancaire en tant que service innovant basé sur le cloud', a déclaré Roland Smertnig, directeur général principal en charge des services financiers d'Accenture en Europe.



'Nous établirons un centre d'excellence complet à Innsbruck pour aider les banques à déplacer leurs fonctions de base vers le cloud, permettre de nouveaux modèles commerciaux et réinventer le service et l'expérience client.'



Les quelque 600 employés d'ARZ ont rejoint Accenture et continueront à travailler dans leurs sites actuels de Vienne et d'Innsbruck, précise Accenture.





