Accenture : finalise l'achat d'AppsPro en Arabie Saoudite

(CercleFinance.com) - Accenture annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'AppsPro, l'un des principaux fournisseurs de services de mise en oeuvre d'Oracle Cloud en Arabie saoudite. A travers cette acquisition Accenture pourra offrir une valeur supplémentaire à ses clients du Moyen-Orient dans leur transition vers le cloud. Basée à Riyad, en Arabie saoudite, AppsPro est un partenaire Oracle Platinum avec une vaste expérience dans les secteurs public et privé en Arabie saoudite. Les conditions financières de la transaction, annoncée par Accenture le 3 mai, n'ont pas été divulguées.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -1.34% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -1.27%