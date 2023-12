Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: fait l'acquisition de Redkite au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 16:59









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir fait l'acquisition de Redkite, un cabinet de conseil en données basé au Royaume-Uni, spécialisé dans l'expertise de données visant à aider les organisations à accélérer leurs performances grâce à l'IA.



Cette acquisition étendra les capacités de données d'Accenture, aidant les clients à accélérer leur transformation grâce à des plateformes de données modernes qui libèrent la puissance de l'IA dans l'ensemble de l'entreprise.



Basée à Londres et fondée en 2018, Redkite apporte une gamme complète de capacités, de la stratégie de données à l'architecture et à la mise en oeuvre de plateformes de données modernes.



L'équipe de Redkite, composée de plus de 230 professionnels, rejoindra la pratique Data & AI d'Accenture au Royaume-Uni.





