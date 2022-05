Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: fait l'acquisition d'akzente en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 11:41









(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition du cabinet de conseil en développement durable, akzente.



Cette société basée à Munich aide les entreprises d'un large éventail de secteurs, notamment l'automobile, les services financiers, l'énergie et les biens de consommation, à intégrer la durabilité au coeur de leurs activités et à créer une valeur durable pour leurs parties prenantes.



L'équipe d'akzente, composée de plus de 60 professionnels, apportera à Accenture Sustainability Services des connaissances approfondies en matière de stratégie de développement durable, de reporting, de communication et de gestion des parties prenantes.



Les termes de la transaction n'ont pas été dévoilés.







Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.02% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -4.17%