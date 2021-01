Accenture : extension du partenariat avec Salesforce

(CercleFinance.com) - Le géant des services professionnels Accenture et le fabricant de logiciels d'entreprise Salesforce ont annoncé un partenariat dans le domaine du développement durable.

Dans le cadre de cet accord, les entreprises combineront leurs offres de développement durable afin que les clients puissent suivre leurs données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) historiques et en temps réel, ont déclaré les deux groupes dans un communiqué.

La plate-forme à 360 degrés aidera les clients à mesurer et à gérer leur empreinte CO2 et à communiquer des données sur le climat, ont ajouté les entreprises.

Plus tard dans l'année, Accenture et Salesforce prévoient de travailler ensemble pour étendre la plateforme et les services afin d'analyser des mesures ESG plus larges, de la gestion de l'eau et des déchets à la diversité et à l'inclusion.