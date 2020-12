Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : engagé dans l'évolution numérique d'Halliburton Cercle Finance • 02/12/2020 à 14:14









(CercleFinance.com) - Accenture et Halliburton ont annoncé aujourd'hui leur association pour accélérer la transformation de la chaîne d'approvisionnement numérique d'Halliburton et soutenir la numérisation au sein de la fonction de fabrication de la société. À partir de 2021, Halliburton lancera une nouvelle chaîne d'approvisionnement mondiale en étoile ainsi qu'un service de fabrication soutenu par de nouvelles technologies. Accenture travaillera avec Halliburton afin d'offrir une visibilité en temps réel de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agira aussi de développer l'analyse d'information grâce à l'intelligence artificielle ou encore de déployer une nouvelle technologie évolutive automatisant les processus d'approvisionnement.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.79% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%