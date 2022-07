Accenture: distingué dans plusieurs rapports information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 16:12

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir été nommé leader dans le 'Magic Quadrant for Oracle Cloud Applications Services, Worldwide' de Gartner, l'évaluation annuelle de la société mondiale de recherche et de conseil sur les fournisseurs de services Oracle Fusion Cloud Applications, pour la 4e année consécutive.



Il s'agissait d'évaluer le positionnement relatif de 19 fournisseurs de services en fonction de l'exhaustivité de la vision et de la capacité d'exécution dans le monde entier pour fournir le cycle de vie complet des services Oracle Cloud Application.



'Nous pensons que notre reconnaissance en tant que leader dans le rapport Gartner est un indicateur fort de notre succès futur à offrir une plus grande valeur aux clients via les technologies Oracle', a déclaré Phillip Hazen, directeur général principal et responsable du groupe d'affaires Oracle d'Accenture.



Par ailleurs, Accenture s'est positionnée comme un leader dans l'évaluation inaugurale 'IDC MarketScape : Asia-Pacific (Excluding Japan) (APeJ) Digital Transformation Services Providers for Utilities 2022 Vendor Assessment'.



Accenture a été reconnu pour ses atouts clés, notamment sa capacité à mener à bien des projets de transformation numérique à grande échelle pour l'ensemble des effectifs, des plateformes d'expérience client, des opérations et des paysages informatiques de ses clientsmais aussi pour son investissement important dans la formation et le développement des talents.