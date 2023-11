Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: développe un service d'IA avec Salesforce information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 16:42









(CercleFinance.com) - Accenture et Salesforce investissent dans le développement de Salesforce Life Sciences Cloud, alimentés par les données et l'intelligence artificielle (IA). Ce service permettra d'aider les entreprises du secteur des sciences de la vie.



Les entreprises utiliseront Salesforce Data Cloud et Einstein AI, la technologie d'IA de Salesforce, pour augmenter la productivité et transformer l'expérience des professionnels de la santé et des patients.



' Le rythme rapide des progrès scientifiques et technologiques rend les décisions de traitement plus complexes ', a déclaré Emma McGuigan, directrice générale principale et responsable des technologies d'entreprise et de l'industrie chez Accenture.



L'adoption accélérée des données et des capacités d'analyse pour alimenter les décisions et les opérations est une priorité d'investissement absolue pour 58 % des entreprises du secteur des sciences de la vie, selon Accenture Research.





