Accenture : deux acquisitions, en Inde et au Japon

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé avoir finalisé l'acquisition de BRIDGEi2i, une société d'intelligence artificielle (IA) et d'analyse basée à Bangalore (Inde). Cette acquisition va renforcer les capacités mondiales d'Accenture en matière de science des données, d'apprentissage automatique et d'informations basées sur l'IA, et ajoute plus de 800 professionnels hautement qualifiés à la pratique d'intelligence appliquée d'Accenture. Les termes financiers de cette transaction n'ont pas été divulgués. Par ailleurs, Accenture a aussi annoncé l'acquisition de Tambourine, une agence japonaise d'expérience client s'appuyant sur des données cloud. Tambourine a fait ses preuves dans l'utilisation de Salesforce Commerce Cloud pour offrir des expériences de commerce transparentes aux entreprises de biens de consommation et de divertissement. Là encore, les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.

