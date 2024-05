Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: désigné par Randstad pour la création de contenu information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - Accenture fait savoir que Accenture Song, sa division associant créativité et technologie, a été choisie par Randstad NV (une structure présentée comme 'la plus grande entreprise de talents au monde'), pour transformer le marketing de Randstad en utilisant l'IA et créer du contenu 'engageant et pertinent' pour ses clients et talents.



Accenture Song aidera ainsi à repositionner la marque et à établir une cohérence dans les communications marketing locales et mondiales. Le studio de contenu créatif utilisera des outils comme Adobe Firefly, précise Accenture.



Randstad voit cette collaboration comme un moyen de connecter efficacement les talents avec les employeurs, en s'adaptant aux nouvelles technologies et aux besoins du marché du travail, indique le communiqué.







