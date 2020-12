Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : crée une joint-venture avec Generali Groupe Cercle Finance • 16/12/2020 à 16:51









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir créé une joint-venture avec Generali Group, Group Operations Service Platform (GOSP), dans le but d'accélérer l'innovation et la stratégie numérique du groupe d'assurance. En plus de détenir une participation de 5% dans l'entreprise, Accenture fournira au GOSP une équipe de 40 professionnels ayant une expertise dans le cloud, l'intelligence artificielle et le big data pour accélérer la transformation, l'innovation et la gestion du changement à grande vitesse et à grande échelle. GOSP développera des solutions qui accélèrent la numérisation des processus commerciaux du groupe Generali et l'adoption d'un modèle centré sur le cloud.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.25% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -0.15%