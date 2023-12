Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: création d'un centre d'IA avec Google Cloud information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 17:43









(CercleFinance.com) - Accenture et Google Cloud ont annoncé une nouvelle initiative visant à aider les entreprises à adopter l'IA générative pour améliorer leurs opérations, créer de nouveaux secteurs d'activité et créer des expériences client.



Accenture et Google Cloud créeront un centre d'excellence (CoE) mondial et commun en IA générative qui fournira aux entreprises l'expertise industrielle, les connaissances techniques et les ressources de produits nécessaires pour créer et faire évoluer des applications à l'aide du portefeuille d'IA générative de Google Cloud.



' Le nouveau CoE aidera les entreprises à déterminer le modèle de langage étendu optimal, y compris le dernier modèle de Google, Gemini, à utiliser en fonction de leurs objectifs commerciaux ' indique le groupe.



Il s'agit de la dernière étape du travail d'Accenture et de Google Cloud visant à aider les organisations à réinventer leurs activités grâce à l'IA générative et à débloquer de nouvelles opportunités de croissance.



' Grâce à des performances, une efficacité et des capacités de pointe améliorées, Gemini peut améliorer considérablement la manière dont les grandes entreprises construisent et évoluent avec l'IA pour accomplir des tâches très complexes et courantes ' rajoute Accenture.





