Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : contrat prolongé avec Anglo American Cercle Finance • 17/08/2020 à 12:23









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé lundi avoir prolongé jusqu'à 2023 son contrat d'externalisation de services informatiques avec le groupe minier Anglo American. Ce nouvel accord devrait permettre à Anglo American d'accélérer le développement de ses capacités en matière d'analyse de données, notamment par le biais de l'adoption de nouvelles technologies collaboratives, indique Accenture dans un communiqué. Le géant du conseil rappelle être le fournisseur de services technologiques d'Anglo American depuis 2011.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.08% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -0.70%