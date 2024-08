Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: contrat de 81 M$ avec la sécurité sociale US information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 16:25









(CercleFinance.com) - Accenture Federal Services annonce avoir remporté un contrat de 81 millions de dollars en intelligence artificielle et en apprentissage automatique (IA/ML) auprès de la Social Security Administration (SSA).



L'entreprise fournira des services d'automatisation intelligents de back-office de bout en bout pour transformer la façon dont 250 millions de documents relatifs aux prestations de retraite et de survivants sont traités chaque année. Les formulaires sont actuellement reçus et gérés par e-mail, courrier et fax.



Accenture Federal Services va maintenant faire passer ce projet à l'étape suivante en fournissant les licences nécessaires pour fournir une feuille de route de bout en bout d'infrastructure en tant que logiciel (IaaS) pour l'installation, les tests et la formation à l'automatisation intelligente.







Valeurs associées ACCENTURE-A 333,21 USD NYSE +0,79%