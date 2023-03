Accenture: contrat de 628 M$ sur 5 ans dans la santé aux USA information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 16:26

(CercleFinance.com) - Accenture Federal Services (AFS, filiale d'Accenture) annonce que l'Agence Fédérale du département américain de la Santé et des Services sociaux (US Centers for Medicare and Medicaid Services) lui a attribué un contrat de 628 millions de dollars sur cinq ans afin de poursuivre son travail de soutien à Healthcare.gov, le site d'assurance maladie exploité par le gouvernement fédéral des États-Unis qui permet de relier les particuliers et les petites entreprises aux options d'assurance maladie publiques et privées disponibles.



Pour rappel, en 2014, AFS avait remporté un contrat afin de reprendre la gestion de la Federally-Facilitated Exchange (FFE), soit l'épine dorsale de Healthcare.gov.



'C'est un honneur de soutenir la mission des Centers for Medicare and Medicaid Services des États-Unis visant à renforcer les services de soins de santé et les informations disponibles pour les bénéficiaires de Medicare et Medicaid et les prestataires de soins de santé', a déclaré Elaine Beeman, directrice générale principale de Portefeuille civil d'Accenture Federal Services.