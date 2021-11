Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : contrat de 618 M$ avec l'US Marshals Service information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 17:16









(CercleFinance.com) - Accenture annonce que sa filiale Accenture Federal Services (AFS) s'est vu attribuer une commande de 618 millions de dollars afin de moderniser les systèmes informatiques critiques du United States Marshals Service (USMS), l'unité notamment chargée d'appréhender et transporter les fugitifs au niveau fédéral. Il s'agira notamment d'accompagner l'agence en s'appuyant sur des technologies émergentes comme l'automatisation, dans le but de retirer les systèmes hérités obsolètes, d'améliorer la sécurité et de réduire les coûts.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate 0.00% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -0.59%