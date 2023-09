Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: contrat de 25 M$ pour moderniser l'AFSC information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 16:11









(CercleFinance.com) - Accenture Federal Services a remporté un contrat de transformation numérique de 25 millions de dollars pour moderniser les opérations de l'Air Force Sustainment Center (AFSC).



Le contrat porte notamment sur trois complexes logistiques aériens (ALC) de la base aérienne Tinker en Oklahoma, de la base aérienne Robins en Géorgie, et de la base aérienne Hill Air Force Base dans l'Utah.



Accenture Federa Services va utiliser une approche incluat le cloud, l'informatique de pointe et l'Internet industriel des objets (IioT).



Il s'agira ainsi de créer nouvelle plate-forme d'entreprise pour l'AFSC qui lui permettra d'automatiser NextGen, dans le cadre du programme ATHENA qui vise à créer un ' dépôt numérique ' unique en son genre et, à terme, à moderniser les opérations de l'AFSC.





