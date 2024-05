Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: contrat de 127 M$ avec l'armée américaine information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Accenture Federal Services annonce avoir remporté le contrat de modernisation et de migration des applications d'entreprise (EAMM) de l'armée américaine, d'une valeur potentielle de 127 millions de dollars.



' Accenture Federal Services fournira des capacités fédérales éprouvées de modernisation du cloud et une approche qui répond aux exigences des missions de l'armée', assure Dana Oliver, directrice générale d'Accenture Federal Services et responsable des comptes clients de l'armée.



Accenture Federal Services fournira des recommandations de migration et de modernisation pour exécuter le déplacement des applications depuis les centres de données de l'armée vers le cloud.







