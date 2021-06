Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : contrat de 112 M$ pour les agences fédérales US Cercle Finance • 18/06/2021 à 16:48









(CercleFinance.com) - Accenture Federal Services, une filiale d'Accenture, remporte une commande de 112 millions de dollars pour protéger les agences fédérales américaines contre les cyberattaques. AFS fournira une solution clé en main pour améliorer la visibilité en temps réel des attaques malveillantes. Le contrat a été signé par l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) du ministère de la Sécurité intérieure américain pour protéger les systèmes de la branche exécutive civile fédérale (FCEB) contre les cyberattaques. ' Notre solution offre une vue globale des menaces auxquelles nous sommes confrontés en tant que nation', a déclaré Aaron Faulkner, directeur général d'AFS et responsable de la pratique de la cybersécurité.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -1.17% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -1.33%