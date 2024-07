Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: contrat de 10 ans et 250 M$ avec le BLM information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 16:57









(CercleFinance.com) - Accenture Federal Services annonce avoir obtenu un contrat de 250 millions de dollars du Département de l'Intérieur des États-Unis pour aider le Bureau of Land Management (BLM) à développer et maintenir une plateforme IT de services mission.



Cette plateforme, appelée Mission Services Platform (MSP), vise à moderniser les opérations du BLM en améliorant la qualité des données, la productivité des employés et la prestation des services aux citoyens.



Accenture utilisera son expertise en développement de portails, en géospatial, en gestion de cas, en livraison agile et en design centré sur l'humain pour soutenir cette initiative.



Le contrat est adopté pour une durée de dix ans.





